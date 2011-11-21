АМКУ обязал мэрию Херсона утановить тарифы на тепло

Антимонопольный комитет Украины обязал исполнительный комитет Херсонского городского совета прекратить антиконкурентные действия с тарифами на теплоснабжение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского областного территориального отделения АМКУ, расследованием было установлено, что горисполком не утвердил тарифы на отопление мест общего пользования в многоквартирных домах для жителей квартир с индивидуальным отоплением и оборудованных приборами учета тепловой энергии. Кроме того, в результате своей бездеятельности, горисполком делегировал ПАО «Херсонская ТЭЦ» и МКП «Херсонтеплоэнерго» свои полномочия по установлению тарифа на отопление и горячее водоснабжение. Такие действия привели к ущемлению прав потребителей.

Кроме того, расследование АМКУ установило, что мэрия Херсона своим решением неправомерно обязала субъектов хозяйствования оформлять платный паспорт на вывески, расположенные на фасадах домов. По мнению Херсонского отделения АМКУ, такие действия приводят к созданию дополнительных препятствий для предпринимателей.

Отделение обязало исполком Херсонского горсовета прекратить антиконкурентные действия и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.