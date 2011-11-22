Суд остановил строительство на улице Гончара на время рассмотрения дела

Административный суд Киева по делу относительно решения Киевсовета о выделении земли под строительство жилого комплекса по улице Олеся Гончара, 17-23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» принял постановление об остановке строительных работ на объекте на время рассмотрения дела.

Об этом сообщает пресс-служба фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете со ссылкой на председателя фракции Татьяну МЕЛИХОВУ.

«Для прекращения этого строительства была принята уже куча решений: и заявления Президента, и решения Киевсовета о приостановке строительства в центре города, и протесты ЮНЕСКО и общественности, но строители строили и строили. Безусловно, постановление суда об остановке строительства важно, но обратят ли на это внимание застройщики, неизвестно», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Она напомнила, что предыдущее аналогичное постановление Шевченковского районного суда столицы никак не повлияло на деятельность строителей.

«Для застройщиков закон не писан, и поэтому в этом деле речь идет не о решении Президента, Киевсовета или суда, а о том, существует ли закулисная договоренность о прекращении строительства между застройщиком и властью», - предположила Т.МЕЛИХОВА.

Она сообщила, что фракция «БЮТ-Батькивщина» внесет сегодня во время заседания президиума Киевсовета проект решения об отмене решения Киевсовета, которым в 2004 году был выделен земельный участок в буферной зоне Софии Киевской для строительства высотного жилого дома с подземным паркингом.

Т.МЕЛИХОВА также выразила надежду, что до сессии Киевсовета, которая состоится 1 декабря, состоится заседание рабочей группы Киевсовета о прекращении строительства.