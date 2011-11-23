На сайте Киева заработает система бронирования мест для жительства во время Евро-2012

До конца года будет полностью интегрирована система он-лайн бронирования заведений размещения официального оператора по бронированию мест с сайтом Киева как принимающего города чемпионата Европы по футболу 2012 года – www.city-kyiv.com.ua/uefaeuro2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что город определил официального оператора по размещению болельщиков и введению он-лайн бронирования – им стала туристическая компания «Гамалия».

В настоящее время забронировано около 25 тыс. мест (в гостиницах, общежитиях, хостелах, санаториях, базах отдыха, апартаментах). По требованиям УЕФА, на каждые сутки город должен иметь 17 тыс. мест для размещения болельщиков.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, к началу Евро-2012 столица будет иметь 35-40 тыс. мест для ежесуточного размещения болельщиков.

«Кроме того, на сегодняшний день для размещения в Киеве и Киевской области целевых групп УЕФА официальным туристическим оператором турнира – туристическим агентством TUІ Travel Plc заключены соглашения с действующими гостиницами на 6 тыс. 314 номеров», – сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

В целом городу необходимо 7 тыс. 300 мест для официальных делегаций УЕФА.

В то же время он обратил внимание на то, что в столице ежегодно увеличивается гостиничный номерной фонд.

По данным А.ГОЛУБЧЕНКО, 1 августа введена в эксплуатацию трехзвездочная гостиница «ИБИС» на 216 номеров (бульв. Т. Шевченко, 25). Сейчас ведется строительство еще 8 гостиниц на 1 тыс. 467 номеров. До конца года будет введено в эксплуатацию четыре гостиницы на 780 номеров: трехзвездочная гостиница «Автограф» на 288 номеров (ул. Предславинская, 35), трехзвездочный парк-гостиница «Киев» на 200 номеров (ул. Юнкерова, 20), пятизвездочный «Фермонт Отель Киев» на 257 номеров (ул. Набережно-Крещатицкая, 1-А) и четірехзвездочній гостиничный комплекс «Старо» на 35 номеров (ул. Константиновская, 34).

Остальные четыре гостиницы на 687 номеров находятся на последних стадиях строительства: четырехзвездочный «Лейпциг» на 178 номеров (ул. Прорезная, 24/39), четырехзвездочный «Holliday Inn» на 210 номеров (ул. Антоновича, 79), четырехзвездочный гостиничный комплекс на 42 номера (Оболонская Набережная, 9), пятизвездочный «Hilton» на 257 номеров (бульв. Т. Шевченко, 28-30).

Также, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, есть запас – квартиры, которые будут сдавать гостям столицы собственники-физические лица. Это около 40-50 тыс. мест для возможного поселения. В то же время этот вопрос еще прорабатывается в КГГА, потому что является вопросом обеспечения безопасности гостей чемпионата.