Апелляционный суд остановил конфликтное строительство на улице Пирогова в Киеве

Апелляционный суд остановил строительные работы на объекте по ул. Пирогова, 2 на время рассмотрения дела.

Об этом УНИАН сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

По его информации, кроме того, что это строительство разрушает памятники, находящиеся рядом, оно ведется без соблюдения норм: над теплотрассой и коммуникациями, а также в зоне воздушного подпора, что может привести к отсутствию тяги в дымоходах и навредит вентиляции дома. Таким образом, строительство на ул. Пирогова, 2 несет дополнительную угрозу взрыва и отравления угарным газом жителей окружающих домов.

«Протесты киевлян против этого строительства начались еще на этапе рытья котлована и уже тогда власть могла остановить эту дерзкую застройку, но не сделала этого, хотя и понимала, что каждый новый день строительства осложняет ситуацию», - рассказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат заметил, что вопреки предписаниям прокуратуры о прекращении строительства, застройщик продолжал строительные работы. Поскольку первая судебная инстанция отказала на время ведения дела прекратить строительство, за это время на объекте были возведены 2 этажа будущего здания.

«Похоже на то, что между властью и застройщиком существует закулисная договоренность о ведении строительства независимо от официальных угроз, судебных решений или протестов прокурора. Поэтому, как показывает опыт и суды, и предписания прокуратуры в этом случае, как и на Театральной и Гончара, здесь бессильны. Все зависит не от официальных документов, а от непубличных договоренностей», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Он напомнил, что застройщики на ул. Пирогова, 2 уже уничтожили сквер и фонтан на месте будущего здания. Кроме того, из-за строительства разрушаются три памятника истории, находящиеся рядом. Поэтому, по инициативе премьер-министра Николая АЗАРОВА в мае этого года была создана Временная комиссия по проверке объектов, строящихся в центральной исторической части Киева на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам. Комиссия установила, что строительство жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом ведется незаконно.

Согласно решению комиссии, дальнейшее строительство технологически невозможно и опасное в рамках имеющегося проекта, поскольку связано с реальной угрозой сокрушительных деформаций и полного уничтожения ближайшего жилого дома по адресу: ул. Пирогова, 2 и прилегающих к нему трех памятников архитектуры.

По данным комиссии, на время проверки ООО «Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей» не имеет правовых оснований для использования земельного участка общей площадью 0,23 га на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе.

6 октября с.г. Киевсовет отказалась удовлетворить протест заместителя прокурора Киева с требованием остановить скандальное строительство на ул. Пирогова, 2.

Протест касался решения Киевсовета от 8 февраля 2007 года “О возобновлении договора аренды земельного участка и продаже этого земельного участка ООО “Торговый дом Международного союза украинских предприятий” для строительства жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом на улицах Пирогова и Богдана Хмельницкого, 3/37 (буква “Б”) в Шевченковском районе”.

В нем речь шла о земельном участке площадью 0,11 га по указанному выше адресу (было разрешено продать его за 2 млн. 910 тыс. грн.). В прокуратуре установили, что решение противоречит требованиям действующего земельного и градостроительного законодательства.