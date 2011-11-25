Facebook-пользователи подали свыше 4 тыс. предложений к Стратегии развития Киева

Киевская власть только от пользователей Facebook получила свыше 4 тыс. предложений к Стратегии развития столицы до 2025 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ встретился с пользователями Facebook, принявшими участие в обсуждении указанного документа и высказали свои предложения к проекту Стратегии развития Киева А.ПОПОВ выразил благодарность за свежие идеи и распространение информации об общественном обсуждении проекта.

«За полгода обсуждения на страницу Стратегии развития Киева на Facebook поступили свыше 4 тысяч предложений. После тщательного анализа на соответствие законодательству большинство были включены в проект”, – сообщил руководитель горгосадминистрации.

А.ПОПОВ в который раз подчеркнул, что чем больше людей примут участие в обсуждении Стратегии развития Киева, тем лучшей, более эффективной и более целесообразной она будет.

Председатель КГГА также отметил, что конструктивный диалог между киевлянами и властью, независимо от того, как он происходит: лично или с помощью социальных сетей, будет способствовать развитию Киева. Также А.ПОПОВ предложил блогерам сделать такие встречи регулярными.

Как сообщал УНИАН, окончательный вариант Стратегии развития Киева до 2025 года планируется принять до конца текущего года.

А.ПОПОВ представил общественности проект Стратегии развития Киева до 2025 года в мае с.г. Киевская городская государственная администрация по результатам общественного обсуждения получила в целом свыше 10 тыс. предложений к проекту документа.