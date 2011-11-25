Кабмин уволил Лотоцкого с должности начальника Госжилкоммунинспекции

Кабинет министров Украины своим распоряжением №1171 от 21 ноября т.г. уволил Ореста ЛОТОЦКОГО с должности начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Об этом говорится в тексте документа, обнародованного на правительственном портале.

Согласно распоряжению, О.ЛОТОЦКИЙ уволен с должности в связи с ликвидацией данной инспекции.

Как сообщал УНИАН, согласно указу Президента Украины №439/2011 от 8 апреля т.г., Государственная архитектурно-строительная инспекция будет выполнять также функции Госжилкоммунинспекции.

Согласно указу, Госархстройинспекция является правопреемником прав и обязанностей Государственной архитектурно-строительной инспекции – правительственного органа, действовавшего в системе Министерства регионального развития и строительства Украины, Государственной жилищно-коммунальной инспекции – правительственного органа, функционировавшего в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины, по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля, контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.