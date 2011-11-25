Госземагентство предлагает новую методику оценки несельскохозяйственной земли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает с 1 января 2013 года ввести новую методику нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов).

Об этом говорится в доработанном проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте ведомства.

Согласно документу, предусматривается, что нормативная денежная оценка земельных участков является капитализированным рентным доходом с земельного участка, определенного по установленным и утвержденным нормативам.

Оценка осуществляется с целью определения размера земельного налога, государственной пошлины при мене, наследовании и дарении земельных участков согласно закону, арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, а также при разработке показателей и механизмов экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

Информацией для проведения оценки являются ведомости государственных кадастров (земельного, лесного, водного), документации по землеустройству, градостроительной и землеустроительной документации на региональном уровне (схемы планирования территории областей и админрайонов).

Со вступлением в силу данного постановления постановление Кабмина №525 от 30 мая 1997 года «О Методике нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов) утратит силу.

До вступления в силу постановления Министерство аграрной политики и продовольствия должно утвердить Порядок нормативной денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов).