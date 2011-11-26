КГГА готовит проект Программы регуляции численности беспризорных животных гуманными методами

В КГГА готовят проект Программы регуляции численности беспризорных животных гуманными методами на 2012-2016 годы.

Подписано соответствующее распоряжение КГГА, сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации.

По информации Главного управления экологии и охраны природных ресурсов, разработка такого проекта предопределена введением новых подходов к решению данной проблемы. Кроме того, в 2011 году завершается действие нынешней Программы регуляции численности беспризорных животных.

Так, проектом новой программы предусмотрено создание сети мини-приютов в районах Киева, расположение сети пунктов стерилизации, а также проведение учета и мониторинга численности животных, в частности, путем отлова, стерилизации и возвращения на прежнее место пребывания под опеку физических и юридических лиц или содержания в приюте. При этом стерилизованные животные, которые возвращаются к предыдущему пребыванию под ответственность опекунов, обязательно должны быть прочипованы.

Проектом программы на опекунов животных возлагается ряд обязанностей по уходу за беспризорными, в частности, осуществление плановых ежегодных прививок, обеспечение предоставления ветеринарной помощи, проведение работ по пристройке животных к новым владельцам.

Проект прорабатывается с учетом поданных представителями общественных зоощитных и кинологических организаций предложений и замечаний.

После проработки проект будет подан на рассмотрение в Главное управление экономики и инвестиций и Главное финансовое управление.

В случае получения положительных выводов проект будет подан на рассмотрение постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Согласованный на заседаниях постоянных комиссий проект рассматривается на сессии Киевского городского совета, после чего начинается его непосредственное воплощение в жизнь.

В Главном управлении экологии и охраны природных ресурсов также сообщили, что в бюджете Киева на 2011 год и в бюджетном запросе на 2012 год предусмотрено ассигнование на финансирование общественных приютов для животных.

Также прорабатывается вопрос относительно строительства Центра защиты животных в пределах города, что значительно увеличит количество мест для временной содержания беспризорных животных.