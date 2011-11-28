Президент переименовал ряд национальных комиссий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулироввание в сфере связи и информатизации.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Также В.ЯНУКОВИЧ утвердил Положение об этой Национальной комиссии, предусмотрев предельную численность работников комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в количестве 375 штатных единиц.

В то же время Президент подписал Указ “О ликвидации Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины”.

Кроме того, глава государства создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, ликвидировал Государственную комиссию по регулировании рынков финансовых услуг.

В.ЯНУКОВИЧ также утвердил Положение о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, которым предусмотрена предельная численность работников этой комиссии в количестве 293 штатных единицы. Определено, что Нацкомфинуслуг является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины.

Кроме того, Президент реорганизовал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулироввние в сфере коммунальных услуг. В частности, указом “О ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг” ликвидирована соответствующая комиссия. В то же время другим указом “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг” создана соответствующая комиссия во исполнение Законов Украины «О природных монополиях» и «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг».

Утверждены Положения об этой Национальной комиссии, которым предусмотрена предельная численность работников указанной комиссии в количестве 412 штатных единиц.