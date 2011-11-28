В Украине с 1 января вступают в силу новые правила регистрации прав на недвижимость

В Украине с 1 января 2012 года будет введена новая система регистрации прав на недвижимое имущество.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи».

Согласно сообщению, новая система регистрации будет основываться на Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядке предоставления выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 703 от 22 июня 2011 года, а также на Законе Украины № 1878-VI «О внесении изменений в Закон Украины« О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Как отметили в компании, среди основных изменений — создание Государственного реестра прав на недвижимое имущество, который является единой национальной информационной системой, содержащей сведения об объектах недвижимости, правах на них, ограничениях и обременениях недвижимого имущества, а также субъектов таких прав. Администрирование реестра будет осуществлять новосозданная Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр), действующая при Министерстве юстиции.

В частности, регистрации в реестре подлежат: право собственности; право владения, пользования (сервитута), право пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), право застройки земельного участка (суперфиций), право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право постоянного пользования и право аренды земельного участка, право пользования зданием; ипотека; доверительное управление имуществом; налоговый залог, предметом которого является недвижимое имущество, и другие обременения (например, аресты) на основании судебных решений, решений правоохранительных органов и Государственной исполнительной службы и т.д.

Госрегистрация права собственности и других вещных прав на недвижимость (предоставление отказа в такой регистрации) должна осуществляться в срок, не превышающий 14 рабочих дней. А регистрация ипотеки (или отказ в ней) должна проводиться в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента принятия заявления о государственной регистрации.

Согласно новым правилам, регистрация прав на объект недвижимого имущества будет происходить на основе его индивидуального регистрационного номера, который будет автоматически присвоен каждому объекту недвижимости при проведении государственной регистрации права собственности относительно такого имущества в реестре впервые.

При этом информация, содержащаяся в реестре, не будет общедоступной. Выписки из реестра будут предоставляться в течение 2 рабочих дней ограниченному кругу лиц: собственнику недвижимого имущества; правопреемникам или наследникам владельца недвижимого имущества; лицу, в интересах которого установлено обременение, зарегистрированное относительно недвижимого имущества. Нотариусы и банки смогут пользоваться информацией, содержащейся в реестре, согласно порядку доступа к ней, который будет устанавливаться Министерством юстиции.

По мнению «Бейкер и Макензи», в течение «переходного периода» в начале работы новой регистрационной системы вероятны определенные задержки при регистрации прав на недвижимое имущество.

«Соответственно, текущие транзакции по недвижимости целесообразно завершить до конца 2011 года», - рекомендуют юристы.

Как сообщал УНИАН, в связи с изменением системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, с целью минимизации рисков и затрат на оформление сделок с недвижимостью, их лучше отложить до 2012 года, считает партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ.

Эксперт Всеукраинской Лиги БТИ Дмитрий ПАВЛЕНКО считает, что принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» с 1 января 2012 года приведет к ступору рынка недвижимости и замораживанию сделок с недвижимостью.