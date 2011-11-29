Кабмин через две недели рассмотрит вопрос функционирования ОСМД

Через две недели Кабинет министров Украина на своем заседании рассмотрит вопрос функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает кореспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время своей встречи с представителями ОСМД.

«Через пару недель на заседании правительства будет рассмотрен вопрос функционирования ОСМД», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что представители ОСМД должны подготовить свои предложения к закону о функционировании их объединений.