Кабмин через две недели рассмотрит вопрос функционирования ОСМД
10:59, 29 ноября 2011Недвижимость
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Через две недели Кабинет министров Украина на своем заседании рассмотрит вопрос функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).
Как передает кореспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил во время своей встречи с представителями ОСМД.
«Через пару недель на заседании правительства будет рассмотрен вопрос функционирования ОСМД», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также подчеркнул, что представители ОСМД должны подготовить свои предложения к закону о функционировании их объединений.
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