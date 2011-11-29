В Киеве 1-2 декабря пройдет Саммит инфраструктуры и недвижимости

1-2 декабря в Киеве пройдет Первый Саммит инфраструктуры и недвижимости, на котором будут представлены стратегии развития городов Украины.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН глава саммита Елена ВДОВЕНКО, его участники попытаются наладить диалог между руководством городов, экспертами, инвесторами и участниками рынка недвижимости и инфраструктуры.

Программа саммита включает в себя блок представительских конференций городов Украины и блок отраслевых конференций, в котором будут обсуждаться вопросы общей ситуации на рынке недвижимости, вопросы девелопмента, новых экологических строительных технологий, привлечения инвестиций, а также вопросы упрощения разрешительной системы.

Модератор одной из секций саммита, соучредитель группы компаний FIM, Оксана ЕЛМАНОВА отметила важность креативного подхода местных властей к реализации инфраструктурных проектов, а также эффективного механизма привлечения инвестиций в такие проекты.

«В основе будущих эффективных концепций развития лежит инициатива власти и чиновников. Но выбранный путь поиска инвесторов для реализации инфраструктурных проектов абсурдный. Во всем мире такие проекты обеспечиваются государством в той или иной мере - бюджетом или дотациями. Мы постараемся поделиться знаниями, как это делается», - сказала она.

По словам модератора саммита Татьяны МАРИНОВОЙ, на саммите будут представлены, в частности, стратегии развития Киева, Одессы, Запорожья, Канева, объединенная стратегия развития городов северной части Донецкой области (Дружковка, Краматорск, Константиновка, Красный Лиман, и др.) и других городов.

Организаторами саммита выступают Агентство событийного маркетинга «ЦТК» при поддержке Кабинета министров, Строительной палаты Украины, Киевской горгосадминистрации, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, Конфедерации строителей Украины, Trade Commissioner of Italy in Ukraine (Italian Embassy).

В саммите принимают участие компании «Киевгорстрой-Инвест», UTG, Depot Development Group, BRUNCWICK, Qubica AMF, «Новые горизонты 2005», «IMAX», Dragon Capital, Colliers International Ukraine, CBRE, UniCredit Bank, Beten International, Sonae Sierra и другие.