В Киеве в ноябре наибольшим спросом пользовались квартиры по 45-90 тыс. долл.

На вторичном рынке жилья Киева в ноябре т.г. наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью 45-90 тыс. долл.

Об этом говорится в обзоре рынка купли-продажи жилой недвижимости по итогам ноября сети агентств недвижимости RealDruzi, переданном агентству УНИАН.

По данным компании, в частности, в ноябре наиболее популярными были квартиры стоимостью 51–75 тыс. долл. (26%), 76–100 тыс. долл. (22%) и 101–150 тыс. долл. (20%). Наименьшим спросом пользовались квартиры стоимостью более 151 тыс. долл.

В течение месяца на рынке купли-продажи квартир преобладали трехкомнатные (36%), двухкомнатные (30%) и однокомнатные (23%) квартиры, а пользовались спросом однокомнатные (32%), двухкомнатные (30%) и трехкомнатные (30%) квартиры.

Больше всего квартир, выставленных на продажу в ноябре, было сконцентрировано в Дарницком (15,5%), Шевченковском (14,7%) и Печерском (11,7%) районах. Меньше всего квартир предлагалось в Подольском (5,25), Оболонском (7,2%) и Деснянском (7,5%) районах.

По данным агентства, средняя заявленная стоимость квартир в ноябре была на уровне 2 210 долл./кв. м, что на 0,1% ниже средней заявленной стоимости квартир в октябре.