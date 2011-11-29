Президент снял запрет передачи имущества НСК «Олимпийский» другим предприятиям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес изменения в указ «О Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», сняв запрет на передачу имущества спорткомплекса другим предприятиям.

Об этом говорится в указе №1080 от 29 ноября т.г., обнародованном на сайте главы государства.

Данным документом из указа №331 от 12 мая 1996 года «О Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» была исключена часть первая статьи 2, в которой говорится о том, что «запрещается передача закрепленного за спорткомплексом имущества, находящегося в общегосударственной собственности, другим предприятиям, учреждениям, организациям».

При этом Президент поручил Кабинету министров обеспечить сохранение имущества НСК «Олимпийский» в государственной собственности.

Указ вступает в действие со дня его опубликования.