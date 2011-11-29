Кабмин снизил цены на газ, тепло- и водоснабжение для религиозных организаций

Кабинет министров Украины своим постановлением понизил тарифы на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу для религиозных организаций, а также на природный газ для выработки такого тепла (кроме объемов, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) до уровня тарифов для населения.

Соответствующее постановление Кабмина (№1199 от 17 октября 2011 года) обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, Кабмин также поручил Министерству финансов в ходе подготовки законопроекта о Госбюджете на соответствующий год предусмотреть средства на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины», тепло- и водоснабжающим компаниям потерь от поставки религиозным организациям услуг по ценам, установленным для населения.

Как сообщалось, в августе 2011 года вступило в силу постановление Кабмина №869 от 1 июня об отмене льгот для религиозных организаций на коммунальные услуги.

Напомним, предоставление льгот религиозным организациям практиковало и предыдущее правительство, которое в сентябре 2009 года снизило цены на природный газ, потребляемый религиозными организациями на коммунально-бытовые нужды, до уровня цен для населения.