Президент поручил Кабмину разработать законопроект о риелторской деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 30 января 2012 года разработать и подать на рассмотрение парламента законопроект о риелторской деятельности.

Об этом говорится в поручении «О некоторых вопросах дерегулирования» от 29 ноября т.г., опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, законопроект, в частности, должен определить понятие «риелторская деятельность», «риелтор», «субъект риелторской деятельности», «потребитель риелторских услуг».

В проекте закона также должны быть разработаны профессиональные требования к риелторам, общие принципы государственного регулирования в сфере риелторской деятельности и саморегулирования риелторской деятельности.

Кроме того, в законопроекте следует определить права и обязанности субъектов риелторской деятельности и потребителей риелторских услуг, виды риелторской деятельности, основные положения договора о предоставлении риелторских услуг, максимальный размер и порядок оплаты риелторских услуг и ответственность за нарушение законодательства о риелторской деятельности.