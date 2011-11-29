Президент поручил Кабмину усовершенствовать процедуру регистрации земли и недвижимости

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 30 января 2012 года разработать и подать на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию процедуры проведения государственной регистрации земельных участков, другого недвижимого имущества и прав на них.

Об этом говорится в поручении «О некоторых вопросах дерегулирования» от 29 ноября т.г., опубликованном на сайте главы государства.

Согласно документу, в законопроекте следует предусмотреть упрощение процедуры государственной регистрации земельных участков и прав на них, в частности, путем: устранения дублирования сбора и предоставления гражданами документов, необходимых для внесения данных в Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество о земельных участках, вещных правах на них и их обременений;

внедрения идентификации земельного участка как объекта недвижимого имущества в Государственном реестре прав на недвижимое имущество по его кадастровому номеру;

внедрения механизма представления нотариусом с письменного согласия правоприобретателя объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, приобретенного на основании сделок или в связи с наследованием (при выдаче свидетельства о праве на наследство), заявления о государственной регистрации прав на это имущество и необходимых документов для осуществления такой регистрации, а также обязательства органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество осуществить государственную регистрацию права на такой объект, земельный участок с уведомлением об этом правоприобретателя;

внедрения механизма представления органом, осуществляющим ведение Государственного земельного кадастра, заявления о государственной регистрации прав на земельный участок и необходимых документов для осуществления такой регистрации с письменного согласия лица, которому по решению соответствующего органа исполнительной власти, органа местного самоуправления передан земельный участок в собственность или пользование, предоставлен в аренду из земель государственной или коммунальной собственности, а также обязательства органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество осуществить государственную регистрацию права на такой земельный участок с уведомлением об этом указанного лица.