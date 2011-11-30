Госмолодспорта: Янукович «четко обязал Кабмин сохранить «Олимпийский» в госсобственности»

Государственная служба молодежи и спорта Украины отмечает, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ четко обязал правительство обеспечить сохранение НСК «Олимпийский» в государственной собственности.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Госслужбы молодежи и спорта относительно Указа Президента Украины «Вопросы спортивного комплекса «Олимпийский».

В частности, Госслужба отмечает, что «29 ноября 2011 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Указ за №1080 «Вопросы спортивного комплекса «Олимпийский», согласно которому однозначно определено, что НСК «Олимпийский» как целостный имущественный комплекс нельзя отчуждать из государственной собственности. Глава государства четко обязал правительство обеспечить сохранение комплекса в государственной собственности. Об этом идет речь в пункте 2-м указа».

Госслужба цитирует указ дословно: «Кабинету министров Украины обеспечить сохранение имущества Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в государственной собственности».

Таким образом, отмечается в комментарии Госслужбы молодежи и спорта, «информация, распространенная во вторник некоторыми СМИ относительно того, что данный указ открывает возможность передачи НСК «Олимпийский» в частные руки, не соответствует действительности».

В Госслужбе также отметили, что конкретнее о предпосылках появления указа пойдет речь на брифинге руководителя Государственной службы молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА, который состоится 30 ноября в 13.00 по адресу: Эспланадная, 42 (конфенц-зал, 2 этаж).

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2011 г. Президент Украины подписал указ № 1080/2011 «Вопросы Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

В частности, В.ЯНУКОВИЧ внес изменение в указ от 12 мая 1996 года № 331 «О Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», исключив часть первую статьи 2, в которой указано: «Запретить передачу закрепленного за спорткомплексом имущества, которое находится в общегосударственной собственности, другим предприятиям, учреждениям, организациям».

При этом вторая часть этой статьи («Установить, что спорткомплекс содержится за счет средств государственного бюджета Украины, выделенных в соответствии с утвержденными нормативами, и средств, полученных от хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством, и использует закрепленное за ним имущество для развития физической культуры и спорта без изменения его формы собственности») сохранена.

В то же время, своим указом В.ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров обеспечить сохранение имущества Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в государственной собственности.

Указ подписан «с целью обеспечения подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу».