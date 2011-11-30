Центр Львова остался без воды вследствие аварии на магистральном водопроводе

Сегодня из-за аварии на магистральном водопроводе центральная часть Львова полностью осталась без водоснабжения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня утром прекращена подача воды в центральную часть Львова вследствие аварии на магистральном водопроводе на ул. Зеленой, 61. Работники «Львовводоканала» сейчас работают над ликвидацией аварии.

«Авария случилась сегодня в 5 часов утра на чугунном магистральном водопроводе, срок эксплуатации которого достигает 110 лет. От динамических нагрузок произошел залом на стыковом соединении магистрального водопровода», - рассказал УНИАН и.о. директора ЛГКП «Львовводоканал» Владимир САДОВЫЙ.

По его словам, это серьезная авария, но уже работают аварийные бригады. При этом В.САДОВЫЙ заверил, что «мы приложим все усилия, чтобы ликвидировать аварию как можно скорее».