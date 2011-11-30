Укргосреестр начнет принимать документы на регистрацию прав на недвижимость с 3 января

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) начнет принимать документы на регистрацию прав на недвижимое имущество с 3 января 2012 года, а до 29 декабря 2011 года регистрацию должны проводить Бюро технической инвентаризации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной регистрационной службы Украины Леонид ЕФИМЕНКО.

«Регистрация по новой системе должна быть введена с 1 января следующего года. Исходя из режима праздничных дней, тогда, наверное, с 3 января», - сказал он.

Л.ЕФИМЕНКО уточнил, что с 1 января 2012 года БТИ прекратят регистрировать права на недвижимость, но за ними останется функция проведения технической инвентаризации.

При этом он прокомментировал сообщения в СМИ относительно прекращения приема БТИ документов на регистрацию с 1 и 15 декабря этого года. «Однозначно БТИ таких решений не может принимать. Первое — они обязаны выполнять функции, предусмотренные законом... Во-вторых, любое действие, как БТИ, так и регистратора БТИ, может быть оспорено в суде. В-третьих, в случае, если действиями БТИ или действиями регистратора нанесен какой-либо ущерб, то лицо, которому нанесен ущерб, имеет право на возмещение ущерба, нанесенного неправомерными действиями... Нет никаких оснований для того, чтобы гражданам отказывать в регистрации прав на недвижимое имущество», - пояснил председатель Укргосреестра.

По его мнению, сегодня БТИ могут зарегистрировать права на недвижимое имущество за один-два дня вместо предусмотренных законодательством «до 14 дней».

Л.ЕФИМЕНКО добавил, что до 15 декабря т.г. планируется завершить проведение конкурса на отбор регистраторов в региональных службах. При этом он уточнил, что регистраторы, работавшие в БТИ, по их желанию могут быть приняты на работу в Укргосреестр.

По данным Л.ЕФИМЕНКО, в Украине функционирует около 500 БТИ, а Укргосреестр создал 583 регистрационные службы. Штатное расписание по всем регистрационным службам в регионах уже утверждено, планируется, что в каждом районе будет работать по 2-3 регистратора.

Председатель службы отметил, что адреса центрального и региональных отделений Укргосреестра станут известны после 15 декабря и будут обнародованы на сайте ведомства.

По словам Л.ЕФИМЕНКО, с 1 января 2012 года для того, чтобы зарегистрировать право собственности на квартиру, купленную на вторичном рынке, продавец и покупатель заверяют у нотариуса договор купли-продажи (необходим также техпаспорт на квартиру, полученный в БТИ). После этого право собственности на квартиру регистрируется у государственного регистратора. Если приобретается дом, то покупатель регистрирует право собственности на объект у регистратора. Срок регистрации составляет 14 дней.

Председатель Укргосреестра сообщил, что за регистрацию вещных прав на недвижимое имущество у государственного регистратора покупатель недвижимости уплачивает госпошлину в размере 119 грн.

Л.ЕФИМЕНКО отметил, что до введения новой системы государственная регистрация вещных прав на недвижимость осуществлялась в реестре имущественных прав, который вело Министерство юстиции, а также существует несколько других реестров - реестр ипотеки, обременений и т.д.

«С 1 января предусматривается, что будет существовать один-единственный государственный реестр вещных прав», - сказал председатель Укргосреестра.

Он добавил, что нет смысла передавать данные из существующих реестров в один реестр, поскольку «те реестры, которые на сегодняшний день функционируют, они так и будут функционировать. Но доступ к информации будет иметь государственный регистратор... Вся информация, которая содержится сегодня в ныне действующих реестрах, будет сохранена, она станет составляющей частью единого реестра, который создается».

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2012 года вводится новая система регистрации прав на недвижимое имущество.

Новая система регистрации будет основана на Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и Порядке предоставления выписок из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, утвержденных постановлением Кабинета министров № 703 от 22 июня 2011 года, а также на Законе Украины № 1878-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».