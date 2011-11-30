Указ Президента четко закрепляет «Олимпийский» в госсобственности – Сафиуллин

В Государственной службе молодежи и спорта разъясняют, что указ Президента «Вопросы спортивного комплекса «Олимпийский» четко закрепляет его в государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Госслужбы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН.

Он заметил, что глава государства обязывает обеспечить сохранение НСК «Олимпийский» исключительно в государственной собственности.

По словам Р.САФИУЛЛИНА, настоящим документом также были внесены изменения в президентский Указу от 12 мая 1996 года № 331 «О Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», из которого была исключена ч. 1 ст. 2, которой запрещалась передача закрепленного за спорткомплексом имущества, находящегося в общегосударственной собственности, другим предприятиям, учреждениям, организациям, в том числе государственным.

Как сказал Р.САФИУЛЛИН, указанный указ был разработан по инициативе Госслужбы молодежи и спорта при поддержке правительства с целью получить возможность эффективного управления сооружением по улице Эспланадной, 42, в которой с 1980 года находится центральный орган власти, отвечающий за сферу физической культуры.

Он объяснил, что это сооружение в составе имущественного комплекса НСК «Олимпийский» было передано, в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 21 апреля 2010 года, в сферу управления Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Тогда такое решение было необходимо для эффективного и быстрого строительства главной спортивной арены страны в Киеве», - отметил Р.САФИУЛЛИН.

Он также отметил, что указ Президента «открывает возможности устранить неудобства в управлении сооружением по улице Эспланадной, 42, в которой располагаются представители центрального аппарата Госслужбы, главные тренеры и тренеры сборных команд по разным видам спорта, Национальный олимпийский комитет, Национальный комитет спорта инвалидов Украины, различные вспомогательные службы общим количеством 482 человека».

«Указ нашими сотрудниками был воспринят, можно сказать, на ура. И вчера мы уже сразу связались с Нацагентством и готовим документы о передаче здания», - отметил Р.САФИУЛЛИН, подчеркнув при этом, что в любом случае речь не идет о передаче «Олимпийского» в частные руки. «Он как был государственным, так и остается», - заверил председатель Госслужбы молодежи и спорта.