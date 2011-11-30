Население Украины оплатило ЖКУ на 102,1%

Жители Украины в январе-октябре 2011 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 28,9 млрд. грн., что составляет 102,1% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Закарпатской, Одесской, Херсонской и Львовской областях (107,8-107,1%), самый низкий – в Севастополе, Крыму и Киеве (98-99,5%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в октябре т.г. увеличились на 1,1% по сравнению с октябрем 2010 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 338,3 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2011 года увеличилась на 6,9% по сравнению с сентябрем и на конец октября 2011 года составила 10 млрд. 559,2 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,7 месяцев. Увеличение задолженности произошло во всех регионах страны.

В частности, в октябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 27,4% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 22,5%, за вывоз бытовых отходов – 19,3%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,1%, за газоснабжение – 19,5%.

В январе-октябре 2011 года население уплатило за электроэнергию 7 млрд. 164,1 млн. грн., что составляет 112,6% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Закарпатской, Херсонской, Одесской областях и в Севастополе (184-158,7%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (67,8-74,8%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало октября 2011 года составила 2 млрд. 895,1 млн. грн.

В январе-октябре 2011 года население Украины заключило 108,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 195,3 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 172,8 млн. грн.