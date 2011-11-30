В Украине 10% жилых домов управляются ОСМД

По состоянию на 1 ноября т.г. в Украине создано 13 817 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), что составляет 10% от количества всех многоквартирных домов в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«На первое ноября количество ОСМД достигло почти 14 тысяч - 13 817 объединений. Это 10% от числа всех многоквартирных домов в стране. Мы где-то на 5% отстаем от запланированного показателя, однако следует понимать, что ОСМД создаются не для «исправной цифры» и выполнения плана, а для реального реформирования сферы систем жизнеобеспечения », - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, в 2011 году в стране создано 1780 объединений. Самый высокий уровень создания объединений наблюдается в Донецкой (308), Николаевской (156) и Львовской (126) областях. Низкий уровень создания ОСМД зафиксирован в Севастополе (10), Черновицкой (12), Полтавской (17) и Кировоградской (16) областях.