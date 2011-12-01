Возле КГГА потерпевшие от «Элита-центр» протестуют против сокращения доли квартир для них

Возле Киевской городской государственной администрации пикетируют потерпевшие от аферы «Элита-центр» в связи с возможностью внесения изменений в проект решения горсовета, которое направлено на решение их проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, обеспокоенность вызвана тем, что изменения, которые могут быть внесены сегодня, приведут к свертыванию решения проблем этих инвесторов.

В акции принимают участие около 100 человек. По их объяснениям, речь идет о внесении изменений в проекты решений от 16.10.2008 г. и 28.12.2010 г.

В изменениях речь идет о том, что в решениях будет изменен организационно-правовой механизм решения проблемы пострадавших. А именно: предлагается новая формулировка - «исполнительный орган Киевсовета (Киевская городская государственная администрация) может брать на себя обязательство относительно восстановления права потерпевших на получение жилья» вместо действующего, согласно которому КГГА «обязуется» восстановить право на получение жилья в полном объеме.

Кроме того, предложенными изменениями предусматривается уменьшить процент отчислений жилья компанией-строителем, а именно «Киевгорстроем», для пострадавших в шести домах (которые строятся по инвестиционным договорам с учетом решения проблем пострадавших от «Элита-центр») с 25-28,5% до 5,5%.

Кроме того, обеспокоенность потерпевших вызывает то, что «Киевгорстрой» нарушил другое требование инвестиционных договоров, безосновательно зачтя оплаченную потерпевшими по рыночным расценкам жилую площадь (так называемую доплату) на уже построенных трех объектах в компенсационные 25%, что существенно уменьшило фактический размер отчислений, предоставленных потерпевшим в обмен на права требования.

Также к этой акции присоединились киевляне, которые протестуют с требованием отменить застройку Печерской площади, поскольку Киевсовет уже два раза откладывал рассмотрение этого решения.