Киевсовет повторно отказался забрать земельный участок у Высшего хозсуда на Печерской площади

Киевсовет не поддержал проект решения с предложением отменить отведение земельного участка Высшему хозяйственному суду Украины для реконструкции с достройкой админздания на ул. Александра Копыленко, 6, в Печерском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, за отмену предыдущего решения Киевсовета о предоставлении земельного участка ВХСУ проголосовали 50 из 104 зарегистрированных в зале депутатов. В то же время для принятия решения нужен, минимум, 61 голос.

Как сообщал УНИАН, около 10 тыс. киевлян выступили против строительства на Печерской площади 18-этажного здания Высшего хозяйственного суда с паркингом. Люди побаиваются, что это приведет к повреждению соседних домов и уничтожению местного продовольственного рынка.

29 сентября Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма рекомендовала отменить решение Киевсовета о выделении земли под реконструкцию с достройкой Высшим хозяйственным судом здания, которое фактически превратилось в строительство отдельного 18-этажного сооружения на площади-памятнике - Печерской площади.

Однако 10 ноября депутаты Киевсовета отказались отменить свое предыдущее решение от 17 февраля 2011 года о предоставлении земельного участка Высшему хозяйственному суду Украины.

***Печерская «базарная» площадь – это уникальная историческая площадь, которая в свое время была частью Киевской крепости, сформированная постановлением Магистрата Киева в 1835 году, который даже выделил на это деньги. После перенесения столицы Советской Украины в Киев в 1934 году рассматривалось несколько вариантов обустройства главных площадей города, среди которых была Печерская площадь.