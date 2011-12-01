Киевсовет разрешил частной фирме выкупить подвалы детского музтеатра на Подоле

Киевсовет внес в программу приватизации коммунального имущества территориальной общины столицы на 2011-2012 гг. нежилые помещения Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества по ул. Межигорская, 2 А.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовало 80 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

В решении речь идет о передаче подвальных помещений детского музыкального театра на Подоле, в которых расположен центр досуга «РА» площадью 706,1 кв. м.

Таким образом, сегодня депутаты горсовета дополнили перечень объектов, которые находятся в коммунальной собственности и подлежат приватизации путем выкупа.

Как сообщал УНИАН, указанные подвальные помещения были спорными между театром и владельцами центра досуга «РА». Дело длительное время рассматривалось в судах.

Летом этого года депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО заявлял, что здание театра признано памятником архитектуры и занесено в государственный реестр, то есть приватизировать его невозможно, по закону, поскольку сегодня действует мораторий на отчуждение объектов культуры и мораторий на приватизацию объектов культурного наследия.

Более того, приватизация этого здания запрещена Законом Украины «О перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации». Кроме того, театр является целостным имущественным комплексом, и распродавать его по частям недопустимо, заявлял В.КЛИЧКО.