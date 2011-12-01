Киевсовет утвердил состав комиссии по согласованию спорных вопросов в Генплане города

Киевсовет утвердил проект решения «Об утверждении персонального состава согласительной комиссии для согласования спорных вопросов между общественностью и заказчиком Генерального плана города Киева».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании.

«Комиссия завершит этап общественного обсуждения Генплана и будет содействовать окончательному согласованию Генерального плана города», - сказала заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.

В состав комиссии войдут разработчики Генплана, депутаты Киевсовета и представители общественных организаций. В двухнедельный срок они должны рассмотреть противоречия между общественностью и заказчиком Генерального плана города (Главным управлением градостроительства и архитектуры КГГА - УНИАН), которые возникли во время общественных слушаний, и принять решение об учете или отклонении высказанных предложений.

Как сообщал УНИАН, Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения по развитию, планированию, застройке и использованию территорий города Киева.

18 сентября 2008 года Киевский городской совет принял решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

16 сентября 2010 года Киевский городской совет принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

23 июня 2011 года Киевский городской совет принял за основу Стратегию развития города Киева до 2025 года.

Стоимость разработки Генерального плана развития Киева оценивается в 20 млн. грн.

Заказчиком нового Генерального плана столицы выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА.

Сейчас действует Генеральный план города Киева и проект планирования его пригородной зоны на период до 2020 года, утвержденный Киевсоветом 28 марта 2002 года.