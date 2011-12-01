В Киеве в ноябре продано 1988 квартир

В Киеве в ноябре т.г. было совершено 1 155 сделок купли/продажи квартир на вторичном рынке и 833 - в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Как указывается в сообщении, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (59% сделок), 32% приходится на однокомнатные квартиры и 9% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (78%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 18% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 4% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем 1 419 долл./кв.м. на вторичном рынке, 1 262 долл./кв.м - на первичном.

Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 020 долл./кв.м на вторичном рынке, 2 584 долл./кв.м - на первичном.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 1 128 квартир, на первичном рынке 770 квартир.