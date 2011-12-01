Жилье на вторичном рынке Киева в ноябре подешевело на 1,3%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 1,3% - до 2136 долл./кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в ноябре однокомнатные квартиры подешевели на 1,4%, до 1912 долл./кв.м, двухкомнатные – на 2,3%, до 2149 долл./кв.м, трехкомнатные – на 1,1%, до 2135 долл./кв.м, четырехкомнатные — подорожали на 0,1% - до 2584 долл./кв. м.

Как отмечается в отчете, в ноябре количество представленных к продаже квартир уменьшилось на 3,7% относительно октября и составило 14964 квартиры. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на Правом берегу, – 42%. Квартиры, расположенные на Левом берегу, составляют 35%, в центре Киева – 23%. Наибольшее снижение количества квартир наблюдается на Правом берегу столицы (на 5,4%).

При этом доля квартир, впервые выставленных на продажу, в ноябре составила 12,4% от всего объема предложения, что на 2% больше, чем в октябре. Средняя цена предложения «новых» квартир в Киеве на 7,9% ниже средневзвешенной цены октября и составляет 1994 долл./кв. м.

В отчете проанализировано 14964 квартиры на вторичном рынке жилья столицы.