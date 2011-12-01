Киевсовет принял в коммунальную собственность скандальное здание возле метро «Театральная»

Киевсовет принял в коммунальную собственность здание возле станции метро «Театральная» по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на сессии 73 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты долго обсуждали этот вопрос. В частности, отдельные фракции выступали категорически против принятия этого объекта незавершенного строительства в коммунальную собственность. Представители других фракций выражали мнение, что здание необходимо принять в дар, а затем решать, что с ним делать дальше, – достраивать или сносить.

Вместе с тем, согласно принятому решению, объект принят бесплатно в дар и зачислен в коммунальную собственность.

Как информировали депутатов на сессии, с соответствующим обращением принять подарок в виде указанного здания и еще дополнительных средств на завершение его строительства обратились к руководству города гражданин Украины Вадим СТОЛАР и граждан Российской Федерации Вагиф АЛИЕВ. Эти два лица зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Музей города Киева», уставный фонд которого оценивается в 47 млн. 370 тыс. грн.

В заявлении В.СТОЛАРА и В.АЛИЕВА речь идет о подарке городу новосозданного общества, причем в его уставный капитал входит стоимость земельного участка на ул. Богдана Хмельницкого, 7, площадью 8,5 соток - 8,8 млн. грн., а также стоимость объекта незавершенного строительства - 28 млн. грн. Остальные средства уставного фонда предусмотрены на завершение строительных работ в указанном здании возле ст. метро «Театральная».

Депутаты поручили КГГА предпринять все меры, связанные с получением в дар городу указанного здания со средствами уставного капитала ООО «Музей города Киева», и перерегистрировать объекты дарения на территориальную общину. В решении также речь идет о том, что горадминистрация должна обеспечить достройку объекта.

Справка УНИАН. 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра на улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возобновилось в начале декабря 2010 года.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТОЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта этого года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство вблизи станции метро «Театральная».

26 августа председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что Музей истории Киева будет размещен в здании на улице Богдана Хмельницкого, 7. Он проинформировал, что договорился с инвестором о бесплатной передаче скандального здания в собственность киевлян.

Против того, чтобы Музей истории Киева разместили в новостройке возле метро “Театральная” 29 августа выступил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ. Он обратил внимание на то, что здание, согласно выводам экспертов, является “потенциально опасным”.