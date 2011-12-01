Кабмин утвердил порядок предоставления кредитов в молодежном строительстве

Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления кредитов заемщикам Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству”.

Об этом говорится в постановлении №1231 от 30 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, действие порядка распространяется на заемщиков фонда, которые заключили договоры на строительства жилья с застройщиками до 1 июля 2011 года и средства которых инвестированы в объекты, строительство которых в нарушение условий таких договоров не начато или нарушены сроки принятия объектов в эксплуатацию не менее чем на 9 месяцев.

Перечень объектов утверждается Межведомственной комиссией по решению вопросов выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы, созданной Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по представлению фонда.

Кредиты предоставляются за счет средств, предусмотренных в госбюджете на предоставление льготных долгосрочных кредитов на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья и кредитов на строительство жилья для научно-педагогических и педагогических работников (в пределах 30% расходов на соответствующий год), а также за счет уставного капитала фонда (в пределах 30% объема средств, предусмотренных для льготного кредитования строительства (реконструкции) и приобретения жилья на текущий год, с установлением платы за пользование кредитом в размере 3% годовых.