Янукович ветировал изменения к Жилищному кодексу об определении площади жилья

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Закон №3692-VІ «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства считает недопустимым сегодня любое увеличение квартплат и уверен, что налогообложение квартир, балконов, лоджий должно отвечать принципу социальной справедливости.

Вместе с тем Закон, который поступил на подпись, закрепляет подходы, по которым более богатые слои населения оказываются в привилегированном положении. Несмотря на то, что общая площадь недвижимости, которая находится во владении таких граждан, может быть в разы больше, чем та, которой владеют малоимущие граждане, площадь, по которой уплачивается налог, может почти не отличаться.

Президент Украины требует от правительства внести предложения по осуществлению справедливого подхода при исчислении квартплат, исходя из площадей квартир, балконов и лоджий.

Президент предлагает Верховной Раде отклонить указанный Закон.

В предложениях главы государства к закону напоминается, что законом устанавливаются, в частности, понятие «жилая площадь», «общая площадь», порядок определения их размера, а также запрещение предоставления в жилых домах помещений для нужд промышленного характера.

При этом предлагается определить, что к жилой площади объекта жилищной недвижимости не относится площадь помещений, предназначенных для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд граждан (ванна, гардеробная, душевая, помещение для стирки, кухня, кладовая, прихожая, внутриквартирный холл, коридор, встроенный шкаф и др.).

Однако в период рассмотрения Верховной Радой Украины Закона в правительстве государства завершена подготовка законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении налога на богатство, который с 11 ноября 2011 года проходит процедуру общественного обсуждения. Указанным законопроектом предлагается установить, что база налогообложения налогом на богатство определяется для объектов жилищной недвижимости по общей площади в квадратных метрах.

Предлагаемая указанным законопроектом модель определения базы налогообложения является, по мнению Президента, социально справедливой, в отличие от действующей редакции Налогового кодекса Украины, которым установлено, что базой налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, является жилая площадь объекта жилищной недвижимости (подпункт 265.3.1 пункта 265.3 статьи 265).

Как усматривается, применение ставок налога к жилой, а не к общей площади объекта жилищной недвижимости при условии введения понятия «жилая площадь», предусмотренного Законом, который поступил на подпись, будет создавать ситуацию, при которой плательщики налога, имеющие одинаковые по общей площади квартиры и дома и приблизительно одинаковый уровень платежеспособности, будут платить в бюджеты разные суммы налога в зависимости от особенностей планирования объектов жилищной недвижимости.

При этом, ввиду возможности переоборудования, перепланировки жилого дома, жилищного помещения, перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые, владелец большого дома общей площадью 1000 кв. метров сможет зарегистрировать жилую площадь в пределах, которые не подлежат налогообложению (до 250 кв. метров), а всю остальную площадь отнести к нежилой площади (прихожая, холл, бильярдная, тренажерный зал, сауна, бассейн и т. п.) и таким образом налог не платить.

В то же время владелец аналогичного по общей площади дома, жилая площадь которого составляет, например, 60 процентов от общей площади, в случае установления местным советом ставки налога в максимальном размере будет обязан уплатить в бюджет более 10 тыс. грн. в год (исходя из размера минимальной заработной платы 1073 грн. на 1 января 2012 года, предусмотренного проектом Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»).

Такой подход не будет отвечать принципу социальной справедливости, который предусматривает, что установление налогов и сборов осуществляется в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков, и на котором, согласно статье 4 Налогового кодекса Украины, должно основываться налоговое законодательство. Поэтому с целью обеспечения более справедливого подхода к взиманию налога на жилищную недвижимость целесообразно определить базой налогообложения этим налогом общую площадь объекта жилищной недвижимости.

«Внесение же предлагаемых Законом, поступившим на подпись, изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР существенно осложнит осуществление такого справедливого подхода, приведет к несоблюдению основополагающих принципов Конституции Украины, согласно которым Украина является социальным, правовым государством, обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности, социальную направленность экономики (статья 1, часть четвертая статьи 13) и, следовательно, в настоящее время является неприемлемым», - считает Президент.

В связи с этим он предлагает отклонить Закон Украины «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площадей объекта жилищной недвижимости».

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР об определении жилой и общей площади объекта жилищной недвижимости», учтя все предложения Президента.

Согласно документу, жилая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат.

Общая площадь объекта жилищной недвижимости определяется как суммарная площадь жилых комнат и подсобных помещений с учетом лоджий, балконов, веранд и террас.

К жилой площади объекта жилищной недвижимости не относится площадь помещений, предназначенных для гигиенических или хозяйственно-бытовых нужд граждан (ванна, гардеробная, душевая, помещение для стирки, кухня, кладовая, прихожая, внутриквартирный холл, коридор, встроенный шкаф и пр.).

Площадь лоджий, балконов, веранд и террас исчисляется с учетом следующих коэффициентов: для балконов и террас – 0,3; для лоджий – 0,5; застекленных балконов – 0,8; веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых – 1,0».

18 ноября министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК заявлял, что изменения к Жилищному кодексу, которые определяют коэффициенты для исчисления площади застекленных балконов, лоджий и веранд, не повлияют на размер квартирной платы.