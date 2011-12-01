В рамках программы жилья для молодежи 668 проблемных кредитов на 161 млн. грн.

В рамках Государственной программы обеспечения жильем молодежи насчитывается 668 проблемных кредитов на 161 млн. грн. в 28 проблемных объектах жилищного строительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, проблемные кредиты составляют 0,2% от общего количества выданных в рамках данной программы кредитов. В частности, проблемными кредиты стали из-за того, что застройщики нарушают сроки ввода жилых домов в эксплуатацию.

В министерстве отметили, что принятие Порядка предоставления кредитов заемщикам Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» позволит в течение 2012 года решить вопрос проблемных кредитов и обеспечить большинство заемщиков фонда, которые попали в эту ситуацию, квартирами.

По данным пресс-службы, с момента создания Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» и начала действия Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы до настоящего времени через разные механизмы обеспечены жильем почти 29 тысяч молодых семей в разных регионах Украины. В частности, треть из них, а это более 10 500, воспользовались льготным кредитованием.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №1231 от 30 ноября т.г. утвердил Порядок предоставления кредитов заемщикам Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству”.