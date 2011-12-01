Стоимость жилья на первичном рынке Киева стабилизировалась на уровне 1 601 долл./кв. м

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2011 года стабилизировалась на уровне 1 601 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 262 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 584 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Шевченковском районе – на 0,25% (5 долл.) – до 1 974 долл./кв. м, Деснянском – на 0,63% (8 долл.) – до 1 262 долл./кв. м, Святошинском – на 0,30% (4 долл.) – до 1 321 долл., Оболонском районе – на 0,32% (5 долл.) – до 1 574 долл., Голосеевском – на 1,13% (18 долл.) – до 1 574 долл., Соломенском районе – на 1% (14 долл.) – до 1 388 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Печерском районе – на 0,12% (3 долл.) – до 2 584 долл./кв. м, Подольском – на 0,88% (13 долл.) – до 1 493 долл., Днепровском – на 1,52% (21 долл.) – 1 402 долл., Дарницком районе – на 0,85% (11 долл.) – до 1 298 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.