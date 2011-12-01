Киевсовет отказался забрать у частной структуры 45 га земли в охранной зоне Музея в Пирогово

Киевсовет отказался забирать у обслуживающего кооператива «Тарасовец» 45,11 га земли в охранной зоне Музея народной архитектуры и быта НАН Украины в Пирогово, выделенные для жилищной застройки.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета сегодня отказались удовлетворить протест заместителя прокурора Киева от 22.02.2011 на решение Киевсовета от 29 апреля 2010 года о передаче указанному обслуживающему кооперативу земельного участка по ул. Лауреатской в Голосеевском районе. За принятие соответствующего решения проголосовали 77 из 102 зарегистрированных в зале депутатов.

Как отмечалось в протесте прокуратуры, отведенный земельный участок расположен в зоне охраняемого ландшафта Музея – резервной территории по развитию государственного культурного заведения. Более того, проект отведения не согласован с Музеем. Кроме того, отсутствуют соответствующие согласования Института Генплана столицы и Киевзеленстроя, не утверждена соответствующая градостроительная документация по этому земельному участку.

Также прокуратура отметила, что отведенная земля частично расположена в пределах прибрежных защитных полос, где запрещено строительство каких-либо сооружений, кроме гидротехнических.

Ввиду изложенного, прокуратура называет решение Киевсовета от 29 апреля 2010 года незаконным и требует его отмены.

В то же время в Киевсовете объявили о наличии судебного решения, в связи с которым протест отклонен. Речь идет о решении Конституционного суда Украины от 16.04.2009, в котором отмечено, что органы местного самоуправления не могут отменять свои предыдущие решения, вносить в них изменения, если в соответствии с предписаниями этих решений возникли правоотношения, связанные с реализацией определенных субъективных прав та охраняемых законом интересов, и субъекты этих правоотношений отказываются от их изменения или прекращения.

Кроме того, депутаты отмечают, что в случае отклонения протеста прокурор имеет право обратиться в суд о признании акта незаконным.