Стоимость аренды квартир в Киеве в ноябре выросла на 1,64%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в ноябре 2011 года выросла на 1,64% (9 долл.) – до 558 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 336 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (560 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 560 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 735 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 871 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 448 долл., 2-комнатных – на 13 долл., до 743 долл., 3-комнатных – на 11 долл. – до 877 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 8 долл., до 358 долл., 2-комнатных – на 8 долл. – до 468 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 677 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 427 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 538 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 682 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 374 долл., 2-комнатных – на 17 долл., до 504 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 597 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. - до 363 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 479 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 650 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 336 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 462 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 587 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 342 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 479 долл., 3-комнатных – на 5 долл. – до 582 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 9 долл., до 347 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 452 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 569 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 339 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 456 долл., 3-комнатных – на 14 долл., до 600 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.