Жилье на вторичном рынке Львова в ноябре подешевело на 0,28%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2011 года снизилась на 0,28%, или на 4 долл., – до 1 420 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 163 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 754 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Галицком районе – на 0,90% (16 долл.) – до 1 754 долл., Шевченковском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 1 221 долл., Лычаковском районе – на 0,98% (13 долл.) – до 1 307 долл., Сиховском районе – на 0,60% (7 долл.) – до 1 163 долл./кв. м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Зализнычном районе – на 0,98% (13 долл.) – до 1 342 долл./кв. м, Франковском районе – на 1,36% (20 долл.) – до 1 492 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.