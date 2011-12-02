На вторичном рынке Донецка стоимость жилья стабилизировалась на уровне 1157 долл./кв.м

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре 2011 года стабилизировалась на уровне 1 157 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 783 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 398 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья снизилась в Ворошиловском районе – на 0,78% (11 долл.) – до 1 398 долл., Кировском – на 0,61% (5 долл.) - до 818 долл./кв. м, Ленинском – на 0,53% (5 долл.) – до 932 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,54% (5 долл.) - до 913 долл./кв.м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Киевском районе – на 1,30% (17 долл.) – до 1 326 долл., Калининском – на 0,67% (8 долл.) – до 1 208 долл., Пролетарском – на 1,08% (10 долл.) – до 935 долл., Петровском – на 0,51% (4 долл.) – до 783 долл./кв. м, Буденновском – на 1,04% (10 долл.) – до 975 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.