Жилье на вторичном рынке Харькова в ноябре подорожало на 0,67%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в ноябре 2011 года выросла на 0,67%, или 7 долл., – до 1 тыс. 057 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Коминтерновский район со средним показателем 890 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 333 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Киевском районе – на 0,91% (12 долл.) – до 1 333 долл., Московском – на 0,96% (9 долл.) – до 949 долл., Дзержинском районе – на 1,16% (15 долл.) – до 1 310 долл., Октябрьском – на 0,71% (7 долл.) – до 990 долл., Фрунзенском районе – на 1,4% (14 долл.) – до 1014 долл.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Ленинском районе – на 0,78% (8 долл.) – до 1023 долл., Червонозаводском – на 0,67% (6 долл.) – до 891 долл., Орджоникидзевском – на 0,11% (1 долл.) – до 893 долл., Коминтерновском – на 0,89% (8 долл.) – до 893 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.