Суд признал жилищно-коммунальные тарифы в Киеве законными – КГГА

Окружной административный суд города Киева подтвердил законность действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее решение суда было принято 24 ноября.

По информации пресс-службы, суд отказал в удовлетворении иска, поданного против столичной горгосадминистрации, с требованием признать ряд распоряжений КГГА 2011 года об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городе недействующими.

Также требовалось признать бездеятельность КГГА относительно регистрации распоряжений противоправной и запретить передавать к исполнению акты, которые не прошли процедуру государственной регистрации.

В иске речь идет, по меньшей мере, о 15 распоряжениях КГГА: №99, 101 от 27.01.2011; №140 от 03.02.2011; №251, 253 от 25.02.2011; №504, 506 от 06.04.2011; №616,617 от от 26.04.2011; №711 от 11.05.2011; №738 от 17.05.2011; №830 от 26.05.2011; №846 от 30.05.2011; №1047, 1048 от 23.06.2011 г.