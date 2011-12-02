Жилье на вторичном рынке Киева в ноябре подешевело на 0,11%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в ноябре т.г. снизилась на 0,11% (2 долл.) – до 1 819 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 419 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 3 020 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья зафиксировано в Святошинском районе – на 0,73% (11 долл.) – до 1 486 долл., Оболонском – на 1,06% (19 долл.) – до 1 777 долл., Соломенском – на 1,21% (19 долл.) – до 1 546 долл., Голосеевском – на 0,86% (15 долл.) – до 1 734 долл., Шевченковском районе – на 1,06% (25 долл.) – до 2 327 долл./кв. м.

При этом рост стоимости квадратного метра жилья наблюдался в Печерском районе – на 0,63% (19 долл.) – до 3 020 долл./кв. м, Подольском – на 0,59% (10 долл.) – до 1 699 долл., Днепровском – на 0,89% (14 долл.) – до 1 589 долл., Дарницком районе – на 0,70% (10 долл.) – до 1 442 долл.

В то же время стоимость жилья в Деснянском районе стабилизировалась на уровне 1 419 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.