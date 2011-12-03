Киевсовет согласовал продажу земельного участка на улице Горького за 12 млн. грн.
10:17, 03 декабря 2011Недвижимость
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Киевский городской совет согласовал продажу земельного участка площадью 0,272 га на ул. Антоновича (Горького), 44, в Голосеевском районе города за 12 млн. 312 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 1 декабря. За него проголосовали 83 из 103 зарегистрированных депутатов.
На этом земельном участке расположено здание, которое будет реконструировано под торгово-офисный центр. Земля продается ООО «Стройинвест-капитал», у которого указанный земельный участок находится в аренде.
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