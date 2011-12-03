«Олимпийский» не приспособленный для инвалидов. Будут переделывать

Заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что в ближайшее время на НСК «Олимпийский» будет сделано все, чтобы инвалиды, которые будут посещать футбольные матчи, не чувствовали неудобств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале, реагируя на замечание участников программы, что стадион не приспособлен к потребностям инвалидов.

В частности, были подняты вопросы о том, что существуют проблемы с подъездом к кассам стадиона, кроме того, балки верхнего этажа закрывают часть футбольного поля с того места, где расположены места для инвалидов-колясочников, а также с этих мест не видно ни одного информационного табло.

«Я должен признать эти замечания. Мы много работаем над обустройством безбарьерной среды для инвалидов», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, те проблемы на стадионе «Олимпийский», о которых в настоящее время говорят, были выявлены сразу же после его открытия. «Об этих проблемах мы знаем и сейчас работаем над их исправлением», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.