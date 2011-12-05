Стоимость жилья на вторичном рынке Киева за год снизилась на 5,6%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за год (с ноября 2010 г. по ноябрь т.г.) снизилась на 5,6%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в ноябре нынешнего года средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир составила 2 136 долл./кв. м, в то время как в ноябре 2010 года этот показатель составлял 2 262 долл./кв. м.

Количество продаваемых квартир относительно ноября 2010 года уменьшилось на 0,3% (14 964 против 15 005 единиц).

Самые дешевые предложения по продаже квартир, как и год назад, выставлены в Деснянском районе (в среднем 1 413 долл. за 1 кв. м, в ноябре 2010 года было 1 447 долл./кв.м), а самые дорогие – в Печерском (в среднем 3 300 долл. за 1 кв. м, в ноябре 2010 года было 3 770 долл./кв.м).

В отчете проанализировано 14 964 квартир на вторичном рынке жилья столицы.