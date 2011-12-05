Стоимость земли в Одесской области в ноябре снизилась на 2,75%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в ноябре 2011 года снизилась на 2,75% (150 долл.) – до 5 314 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 480 долл./сотка, самым дорогим – Ильичевск, где средняя цена продажи составила 6 565 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 3,13% (212 долл.) – до 6 556 долл./сотка, в Ильичевске – на 3,04% (206 долл.) – до 6565 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 2,38% (134 долл.) – до 5 489 долл./сотка, в Беляевском – на 1,63% (41 долл.) – до 2 480 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 2,80% (133 долл.) – до 4 611 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.