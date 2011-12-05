Стоимость земли в Днепропетровской области в ноябре снизилась на 2,7%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в ноябре 2011 года снизилась на 2,77%, или 64 долл., – до 2 247 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 959 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 663 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 2,91% (71 долл.) – до 2 372 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 1,85% (21 долл.) – до 1 117 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 0,93% (9 долл.) – до 959 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 1,84% (50 долл.) – до 2 663 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.