Стоимость земли во Львовской области в ноябре снизилась на 1,31%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в ноябре 2011 года снизилась на 1,31% (29 долл.) – до 2 179 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 978 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 520 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,14% (36 долл.) – до 2 520 долл./сотка, в Яворовском – на 0,78% (14 долл.) – до 1 772 долл./сотка, в Жовковском – на 1,22% (15 долл.) – до 1 217 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 1,01% (10 долл.) – до 978 долл./сотка, в Городокском – на 1,32% (22 долл.) – до 1 640 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.