Стоимость земли в Донецке в ноябре снизилась на 1,42%

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в ноябре 2011 года снизилась на 1,42%, или 63 долл., – до 4 тыс. 388 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 507 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 10 331 долл./сотка.

По данным компании, в августе стоимость земельных участков в Ворошиловском районе снизилась на 1,53% (160 долл.) – до 10 331 долл./сотка, в Калининском – на 1,94% (142 долл.) – до 7 172 долл./сотка, в Киевском – на 1,17% (71 долл.) - до 6 021 долл./сотка, в Кировском – на 2,58% (72 долл.) – до 2 720 долл./сотка, в Петровском – снизилась на 1,82% (28 долл.) – до 1 507 долл./сотка, Пролетарском – на 1,92% (34 долл.) – до 1 733 долл./сотка, Ленинском районе – на 0,99% (35 долл.) – до 3 494 долл./сотка, Куйбышевском районе – на 0,66% (30 долл.) – до 4 521 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.