Стоимость земли в пригороде Киева в ноябре снизилась на 1,91%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в ноябре 2011 года снизилась на 1,91%, или 66 долл., – до 3395 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в ноябре т.г. самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 996 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 5 280 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 2,44% (132 долл.) – до 5 280 долл./сотка, Броварском – на 0,88% (24 долл.) – до 2 713 долл./сотка, Бородянском – на 1,58% (28 долл.) – до 1 747 долл./сотка, Макаровском – на 1,24% (20 долл.) – до 1 589 долл./сотка, Васильковском – на 3,20% (72 долл.) – до 2 180 долл./сотка, Обуховском – на 1,82% (75 долл.) – до 4 049 долл./сотка, Бориспольском – на 1,30% (49 долл.) – до 3 730 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,73% (25 долл.) – до 1 421 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 2,45% (25 долл.) – до 996 долл./сотка, Барышевском – на 2,25% (25 долл.) – до 1 087 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,85% (10 долл.) – до 1 173 долл./сотка, Вышгородском – на 1,15% (34 долл.) – до 2 925 долл./сотка, Фастовском – на 2,04% (23 долл.) – до 1 106 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,10% (12 долл.) – до 1 083 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.