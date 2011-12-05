Депутатам больше квартиры выделять не будут, уверяет Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддерживает внесение изменений в законодательство относительно отмены льгот для народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на брифинге.

Он отметил: «Я поддерживаю принятие соответствующего решения для того, чтобы снять любые разговоры по этому поводу».

В.ЛИТВИН считает, что должны быть отменены все льготы для депутатов, кроме заработной платы и того, что нужно народному депутату для исполнения депутатских обязанностей.

Он напомнил, что, в соответствии с нормами пенсионной реформы, пенсия народных депутатов не будет превышать 8 тыс. грн., а до этого она была вдвое выше.

Также В.ЛИТВИН отметил, что не может быть льготы относительно обеспечения жильем народных депутатов. По его словам, в ВР этого созыва всего было выделено 17 служебных квартир. «Больше ничего не выделяли, и я думаю, что в будущем уже больше ничего и не будет», - добавил он.

По его словам, «сейчас только идет борьба по поводу того, как эти служебные 17 квартир перевести не в служебные».

По словам В.ЛИТВИНА, парламенту «намного сложнее обслуживать служебные квартиры, чем если бы они были просто квартирами народных депутатов».

Отвечая на вопрос по поводу того, что 1 декабря Киевсовет принял решение о строительстве на Подоле депутатского городка, В.ЛИТВИН отметил, что еще раньше речь шла о строительстве такого городка в Конча-Заспе, но «я думаю, что из этого ничего не получится, и никто городка строить в обозримой перспективе не будет, потому что средств для этого нет».

В.ЛИТВИН сообщил, что на следующий год планируется уменьшение финансирования парламента.

Он считает, что по некоторым статьям можно было бы еще уменьшить это финансирование. В то же время В.ЛИТВИН добавил, что когда будет избрана новая Верховная Рада, «пусть они с учетом настроений людей принимают решение».